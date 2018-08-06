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06.08.18 12:08 Футболисты "Енисея" уступили грозненскому "Ахмату"





Фото Футбольный "Енисей" проиграл во втором матче в Премьер-лиге. На этот раз команда Дмитрия Аленичева не смогла добыть очки в Чеченской республике. В первом тайме против местного "Ахмата" был удален защитник сибиряков Шамиль Гасанов. Во второй половине команда играла в меньшинстве и пропустила гол с дальней дистанции от грозненца Олега Иванова.











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