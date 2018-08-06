НОВОСТИ | Общество













06.08.18 17:48 В Красноярске началась приёмка школ





Фото В Красноярске началась приёмка школ. Специалисты оценивают готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В 2018 на ремонт школ выделено 411 миллионов рублей. Во многих заменены окна и двери, отремонтированы кровли, ограждения, санузлы, медицинские кабинеты. Главная цель приёмки - обеспечение безопасности. Она продлится до 16 августа.



И уже известно, что торжественная линейка 1 сентября в школе №21 на проспекте Свободный отменена. Одно из старейших общеобразовательных учреждений Красноярска, построенное в 1957 году, закрыто на масштабную реконструкцию. 550 учеников 21-й школы будут учиться в ближайших учреждениях.











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