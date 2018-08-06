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НОВОСТИ | Общество





06.08.18 14:13 Процесс реставрации скульптуры Царь-рыбы показали журналистам



Фото
Давление воды - 2,5 тысячи атмосфер. Обычно таким способом дорожники снимают старую разметку на автомагистралях. И в данном случае силы струи воды достаточно, чтобы убрать с Царь-рыбы верхний слой, снять краску и лак.

Блестящий кованный памятник был открыт 1 мая 2004 года - в день 80-летия Виктора Астафьева. Сегодня это один из главных символов Красноярска. Со смотровой площадки открывается вид на величественный Енисей. За 14 лет памятник ни разу не реставрировали. Царь-рыба изрядно обветшала.

"Вся нижняя часть у неё была ржавая. От четырёх усиков остался только один. Из забавных моментов: когда её перевернули, из неё мелочь посыпалась. Всего около пяти рублей. В каждую дырочку было запихано по 10 копеек", - рассказала пресс-секретарь компании-подрядчика Марина Шиликова.

Четырёхметровую рыбу весом 300 килограммов пришлось временно переселить в город. К слову, в природе осётры вырастают до 6 метров. Масса самых больших - 800 килограммов. Чтобы очистить Царь-рыбу от краски, понадобилось 2 тонны воды. И это только первый этап реставрации. Впереди восстановление усиков и покраска. Она станет такой же, как 14 лет назад. На своё привычное место - на смотровую площадку - памятник вернётся в конце августа.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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