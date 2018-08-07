НОВОСТИ | Спорт













07.08.18 09:10 На ТИМ "Бирюса" прошёл слёт волонтёров Универсиады-2019





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Ребят ожидала насыщенная образовательная, спортивная и культурная программа. Мастер-классы провели тренеры, которые уже готовили волонтёров олимпийского Сочи и прошедшего недавно Мундиаля. С лекциями перед будущими добровольными помощниками выступили президент и вице-президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин и Леонц Эдер.



"Только в команде мы сильны. Только в команде слабый становится чуть сильнее, а сильный чувствует ответственность за слабого. Вместе мы большая дружная семья, которая имеет яркое будущее", - подчеркнул президент ФИСУ Олег Матыцин.



Первый вице-президент ФИСУ Леонц Эдер в своей лекции рассказал об истории студенческих игр и считает, что такие соревнования становятся хорошим стартом для развития туризма. "Красноярск - потрясающий город. Оргкомитет очень воодушевлён и работает на успех. Я убеждён, что здесь пройдёт лучшая в истории Универсиада", - отметил вице-президент ФИСУ Леонц Эдер.



Волонтёров не зря называют сердцем любого спортивного события. И прошедшая "Бирюса" показала, что у команды Зимней Универсиады-2019 игр впечатляющий настрой.



На молодёжном форуме "ТИМ Бирюса" побывали 800 волонтёров предстоящей Универсиады. Софья Воякина прилетела из Петербурга, чтобы передать дух студенческих игр команде добровольцев в своём городе. "Из Санкт-Петербурга на Универсиаду приедут 40 человек. Приедем в конце февраля, на разные позиции", - рассказала волонтёр Универсиады София Воякина.Ребят ожидала насыщенная образовательная, спортивная и культурная программа. Мастер-классы провели тренеры, которые уже готовили волонтёров олимпийского Сочи и прошедшего недавно Мундиаля. С лекциями перед будущими добровольными помощниками выступили президент и вице-президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин и Леонц Эдер."Только в команде мы сильны. Только в команде слабый становится чуть сильнее, а сильный чувствует ответственность за слабого. Вместе мы большая дружная семья, которая имеет яркое будущее", - подчеркнул президент ФИСУ Олег Матыцин.Первый вице-президент ФИСУ Леонц Эдер в своей лекции рассказал об истории студенческих игр и считает, что такие соревнования становятся хорошим стартом для развития туризма. "Красноярск - потрясающий город. Оргкомитет очень воодушевлён и работает на успех. Я убеждён, что здесь пройдёт лучшая в истории Универсиада", - отметил вице-президент ФИСУ Леонц Эдер.Волонтёров не зря называют сердцем любого спортивного события. И прошедшая "Бирюса" показала, что у команды Зимней Универсиады-2019 игр впечатляющий настрой. Роман РЫКОВ











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