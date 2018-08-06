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06.08.18 17:42 На трассе Красноярск-Дивногорск самосвал врезался в виадук





Фото Фото: VK.com/kraschp



На трассе Красноярск-Дивногорск самосвал врезался в виадук. Грузовик высыпал груз на обочину. Водитель не опустил кузов и пытался проехать под пешеходным мостом. От удара машина встала на дыбы и отскочила назад. Никто не пострадал.



Напомним, в 2014 году в Красноярске на улице Семафорная грузовик врезался в виадук. Тогда конструкция советской постройки рухнула на проезжую часть. Погибла женщина-пешеход.













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