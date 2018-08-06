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06.08.18 17:41 Красноярск парализовали гигантские пробки





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А на проспекте Мира мы обнаружили неожиданное техническое решение. Один из главных светофоров в Красноярске запитан от обычного бензогенератора. Если чудо инженерной мысли откажет, тогда и начнутся настоящие проблемы в центре. Оказалось, это временное решение. Из-за аварии на электросетях были обесточены восемь перекрёстков.



Серьёзные заторы на улице Вейнбаума наверняка сохранятся и завтра, ведь схема остается неизменной. Сюда уж точно ехать не стоит. А ещё лучше воспользоваться сервисом онлайн-пробок. Ну а если дороги в центр не избежать, лучше пользоваться дорогами-дублёрами - Дубровинского, Ады Лебедевой, Брянской и уповать на удачу.



"Следующим этапом будет перекрытие улицы Ленина на участке от Горького до Профсоюзов. Данное закрытие планируется с 17 августа", - сообщил начальник отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игорь Воевалко.



Регулировщики явно пригодились бы на и улице Новосибирская - её сделали односторонней, туда идёт поток транспорта в объезд закрытой Копылова. Водители откровенно пренебрегают запрещающими знаками и едут по встречной. Будьте аккуратны за рулём и запаситесь терпением до глубокой осени. Нервы дороже.



Коммунальный мост утром испортил настроение тысячам красноярцев, встал намертво из-за ремонта переправы. Рецепт от мэрии незамысловат: красноярцы, пользуйтесь другими мостами - Октябрьским и Николаевским. Наш совет - по возможности вообще не заезжайте в центр. Пока ремонтируют улицу Ленина, объезд по Вейнбаума, Марковского и Перенсона не справляется с потоком автомобилей.А на проспекте Мира мы обнаружили неожиданное техническое решение. Один из главных светофоров в Красноярске запитан от обычного бензогенератора. Если чудо инженерной мысли откажет, тогда и начнутся настоящие проблемы в центре. Оказалось, это временное решение. Из-за аварии на электросетях были обесточены восемь перекрёстков.Серьёзные заторы на улице Вейнбаума наверняка сохранятся и завтра, ведь схема остается неизменной. Сюда уж точно ехать не стоит. А ещё лучше воспользоваться сервисом онлайн-пробок. Ну а если дороги в центр не избежать, лучше пользоваться дорогами-дублёрами - Дубровинского, Ады Лебедевой, Брянской и уповать на удачу."Следующим этапом будет перекрытие улицы Ленина на участке от Горького до Профсоюзов. Данное закрытие планируется с 17 августа", - сообщил начальник отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игорь Воевалко.Регулировщики явно пригодились бы на и улице Новосибирская - её сделали односторонней, туда идёт поток транспорта в объезд закрытой Копылова. Водители откровенно пренебрегают запрещающими знаками и едут по встречной. Будьте аккуратны за рулём и запаситесь терпением до глубокой осени. Нервы дороже. Владимир ЖАРИНОВ











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