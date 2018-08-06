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06.08.18 17:35 Тела погибших при крушении Ми-8 доставят в Красноярск





Фото День траура в Красноярском крае. В правительстве региона минутой молчания почтили память вахтовиков и экипажа вертолёта, который разбился в Туруханском районе. 4 августа в 180 километрах от Игарки упал вертолёт. Все, кто находился внутри, погибли. В связи с этим в регионе в день траура приспущены флаги, праздничные мероприятия отменены. Сейчас готовятся места для размещения близких погибших.



Тела погибших доставят в Красноярск до конца дня. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В краевом бюро судебно-медицинской экспертизы будут проведены исследования, затем останки передадут родным. Опознание тел осложняется сильными увечьями, которые были получены не только при ударе о землю, но и при детонации топливных баков.











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