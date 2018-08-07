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07.08.18 08:50 Постоялиц кризисного центра терроризирует агрессивный мужчина



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В Красноярск Елена Александрова приехала из Хакасии с двумя детьми. По словам женщины, муж бил её так, что иногда она не могла встать с постели. Про кризисный центр узнала из интернета. Здесь её приютили, но муж узнал адрес, теперь он тоже переехал в Красноярск и чуть ли не каждую ночь выбивает двери и стучит в окна.

"Пришёл под предлогом, чтобы я вынесла стакан воды, я открыла дверь, чтобы не разбудить детей, это был час ночи. Он забежал в комнату и начал меня избивать", - рассказывает мать двоих детей Елена Александрова

Кризисный центр находится в обычном жилом доме. На окнах решётки, железная дверь, внутри только женщины и маленькие дети до трёх лет. Сейчас они не выходят даже на прогулку - боятся.

Последние полгода они живут на деньги, которые им перечисляют красноярцы из жалости. Дочке 10 месяцев, сыну 5 лет, дети едва научились спать, не вздрагивая. После очередного скандала вызвали полицию. Дебошира забрали, но через пару часов он снова тарабанил в дверь.

"Мужчину привлекли к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает денежный штраф. Если будет повторное обращение в органы внутренних дел, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы арестовать мужчину через суд", - сообщила руководитель пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.

Руководители кризисного центра снова и снова взывают к милосердию, в полиции намерены провести дополнительную проверку, сведения передадут в социальную службу.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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