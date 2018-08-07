НОВОСТИ | Общество













07.08.18 10:12 Пресс-конференция: дорожный ремонт в Красноярске





Ремонт улицы Ленина и замена тротуарной плитки на Мира. Сейчас центральные улицы Красноярска усыпаны временными знаками и ограждениями. 25 августа в Красноярске пройдёт празднование дня города. Успеют ли рабочие закончить ремонт и какие ещё ограничения движения ждут красноярцев? Об этом рассказали специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства.







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