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07.08.18 11:40 Тела погибших в авиакатастрофе в Туруханском районе доставлены в Красноярск





Фото Останки 18 человек, которые погибли при крушении вертолёта, доставлены в Красноярск. У родных погибших взяли образцы ДНК, чтобы провести идентификацию тел на судебно-медицинской экспертизе.



Напомним, трагедия произошла в Туруханском районе. 4 августа вертолёт с 15 пассажирами и тремя членами экипажа столкнулся с тросом грузового вертолёта, который взлетел ранее с той же площадки.











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