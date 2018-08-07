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07.08.18 11:44 На кольце Брянская-Игарская за час произошло три ДТП





Сразу три идентичные аварии за одно утро произошло на кольце улиц Брянская-Игарская. Первое ДТП произошло на съезде в центр. Водитель из внутреннего ряда пытался завершить проезд по кольцу, но не учёл помеху на соседней полосе. Через полчаса похожая авария произошла на выезде на улицу Игарская. Ещё через 20 минут машины столкнулись на третьем съезде на Брянскую. Так за один час в авариях на одном кольце побывали шесть авто. Сейчас движение на этом участке свободно.



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