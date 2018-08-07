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07.08.18 17:40 В Красноярском крае по тревоге подняли истребители-перехватчики





Фото В Красноярском крае по тревоге подняли истребители-перехватчики. Это было сделано в рамках учений Центрального военного округа. Истребители вылетели из авиабазы в Канске и отправились в Забайкальский край, на военный аэродром Домна, пришлось преодолеть расстояние в 1000 километров.



Предполагается, что лётчики отработают учебно-тренировочные задачи по сближению с целями и их уничтожение на заданных рубежах перехвата ракетами класса "воздух-воздух". В учениях участвуют 10 самолётов и 500 человек лётного и инженерного состава, сообщает пресс-служба военного округа.











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