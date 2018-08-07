НОВОСТИ | Спорт













07.08.18 17:49 В Красноярске открылся форум ФИСУ





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Всего в работе площадок принимают участие 180 делегатов. Пушкинские строки "Все флаги в гости будут к нам" как никогда актуальны. На форум прибыли представители 47 стран. Это панно символизирует дружбу пяти континентов. И конечно, в центре всего наш город - Красноярск.



Антонио и Махела прибыли с разных островов. Один уроженец Цейлона, другой с Мальты. Но оба быстро нашли общий язык. В прошлом мальтиец был футболистом, его новый приятель играл в крикет. Американка Лори Энн Томас выступит в качестве спикера. Она входит в образовательный комитет Международной федерации студенческого спорта. Со студентами поделится тонкостями организационной работы.



Подобные слёты проходят примерно за полгода до Универсиад. Для принимающей стороны это своего рода экзамен перед искушёнными гостями. Именно на таких встречах дух надвигающего спортивного фестиваля начинает ощущаться особенно явственно.



На открытии форума ФИСУ не все справились с волнением. Знаменосец из США потеряла сознание прямо на сцене. Привести её в чувство пыталась и вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. Также чиновница зачитала приветствие президента Путина.Всего в работе площадок принимают участие 180 делегатов. Пушкинские строки "Все флаги в гости будут к нам" как никогда актуальны. На форум прибыли представители 47 стран. Это панно символизирует дружбу пяти континентов. И конечно, в центре всего наш город - Красноярск.Антонио и Махела прибыли с разных островов. Один уроженец Цейлона, другой с Мальты. Но оба быстро нашли общий язык. В прошлом мальтиец был футболистом, его новый приятель играл в крикет. Американка Лори Энн Томас выступит в качестве спикера. Она входит в образовательный комитет Международной федерации студенческого спорта. Со студентами поделится тонкостями организационной работы.Подобные слёты проходят примерно за полгода до Универсиад. Для принимающей стороны это своего рода экзамен перед искушёнными гостями. Именно на таких встречах дух надвигающего спортивного фестиваля начинает ощущаться особенно явственно. Роман РЫКОВ







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