НОВОСТИ | Общество













07.08.18 17:46 Исторические дома на Перенсона не удалось отстоять в суде





Фото Исторические дома пока не удалось отстоять в суде. Сегодня в первой инстанции рассматривалось дело зданий на Перенсона в Красноярске. "Вести" неоднократно рассказывали, казачьи усадьбы пытались снести, но общественники вступились за деревянное наследие Красноярска. В суд поступил иск об оспаривании решения службы по охране объектов культурного наследия.



Чиновники отказали во включении домов в перечень выявленных объектов культурного наследия. И вот теперь общественники планируют подавать апелляцию. И вообще ставить под сомнение профессиональную компетенцию экспертов, которые не увидели исторической значимости в домах, которым полтора века и в которых жили значимые для города люди.



"Специалисты, которые на сегодня составляли акт, я знаю их имена и знаю, чем они занимаются, это территория Гражданпроекта, которые, кроме планировочных современных домов, больше никогда ничем не занимались", - отметила профессор СФУ, кандидат искусствоведения Раиса Мусат.











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