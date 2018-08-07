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НОВОСТИ | Общество





07.08.18 17:47 В Красноярске подвели промежуточные итоги операции "Путина"



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Более 200 особей рыб осетровых пород, занесённых в Красную книгу, выпущено полицейскими в естественную среду. Правоохранители рассказали о промежуточных итогах оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2018". 11 тактических групп работают на территории Енисея, чтобы пресечь незаконную ловлю рыбы и её транспортировку к местам сбыта. С начала года полицейские изъяли 500 транспортных средств, 12 тонн рыбы и более 3 тысяч запрещённых орудий лова, в том числе самоловы и крюки. Это самый варварский способ: более 50% рыбы, пойманной с помощью этих средств, идёт на выброс, что ведёт к её исчезновению.

"Яркий пример: в акватории реки Енисей была так называемая Золотая яма. Там водился осётр, он спускался, там было места нереста, место отстоя. На этой яме забыли шесть самоловов. Наступила зима, покрылся льдом, весной она была полностью пустая. Там не было ни одной рыбёшки", - рассказал заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Запьянцев.
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