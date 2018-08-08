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НОВОСТИ | Общество





08.08.18 09:04 Клиенты японского автоцентра по-прежнему без машин и без денег



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Судебным приставам нечего сказать разъярённым людям. Около 20 человек приехали сюда на общественном транспорте, а должны были на своих новеньких машинах из салона. Все они ещё весной купили красавиц японского автопрома у официального дилера в Красноярске, но остались ни с чем. Народный гнев обрушился на слуг закона: как так - уголовное дело есть, решения суда есть, но денег почему-то нет.

"Мне предлагалось руководителем "Крепости" кастрюли, чашки и ложки, то, что было у них в столовой, взять и реализовать, это будет вам компенсацией. А судебные приставы даже кастрюли не арестовали, насколько я понимаю", - рассказала клиент бывшего красноярского дилерского центра "Тойота" Наталья Трунова.

У Александра Кангуна, руководителя экс-представительства "Тойота" в Красноярске, много недвижимости. Всё оно выставлено на торги. Один из самых крупных активов Кангуна уже продан. Покупателем бизнес-центра "Сириус" стало другое физическое лицо. 12-этажное здание площадью в 18,5 тысяч квадратных метров ушло с молотка за 425 миллионов рублей.

Ещё один объект тоже находится на берегу Енисея. Пятизвёздочный отель "Мариотт" так и остался красивым проектом. Землю с недостроенным фундаментом продали за 145 миллионов. Но от колоссальной выручки после продаж людям не досталось ничего. Всё это богатство давно было заложено банкам. "Имущество принадлежит на праве собственности ПАО "Сбербанк". Поэтому наложить арест на данное имущество не представляется возможным", - пояснила начальник отдела судебных приставов по Советскому району Красноярска Татьяна Грудко.

Люди в погонах объясняют: если к ним поступает решение суда о компенсации, они пускают имущество должника в продажу. Только полученные деньги делятся между всеми обманутыми клиентами, то есть раздаются чуть ли не по рублям. Сам виновник народного бунта успокаивает - имущества хватит на всех. "Активы есть те, которые должны с вычетом залога должны быть выше. Все эти деньги пойдут в гашение. Деньги мы сейчас зарабатываем только с сервиса и оттуда платим", - пояснил руководитель бывшего красноярского диллерского центра "Тойота" Александр Кангун.

Клиентам остаётся только подавать в суд и набираться терпения - возвращение средств может занять годы.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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