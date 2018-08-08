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08.08.18 09:52 Брифинг: заместитель главы Красноярска Олег Животов

Долгострой на Копылова будет достроен меньше чем за 3 года — об этом заявили в администрации Красноярска. Речь идёт о знаменитом доме-призраке, который стоит на крупнейшей городской транспортной артерии больше десяти лет. Ещё в апреле рабочие начали приводить в порядок стройплощадку, а теперь застройщику восстановлено разрешение на строительство и он может приступать к работам. Кроме того, власти рассказали, почему у некоторых застройщиков, напротив, отозвано разрешение на строительство жилых домов, почему на пересечении Волочаевская—Копылова всё же строится подземный, а не надземный пешеходный переход?













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