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08.08.18 10:10 Ход строительства объектов Универсиады оценила Ольга Голодец





Фото До Универсиады остаётся семь месяцев. В Красноярск практически каждую неделю приезжают федеральные чиновники. 7 августа очередное совещание за закрытыми дверями провела заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.



Александр Усс, врио губернатора края: "Несмотря на то, что у нас были запланированы соответствующие доклады федеральных и краевых коллег, Ольга Юрьевна отложила их в сторону и мы прошлись прямо по перечню проблемных вопросов, с голоса их решая".



Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: "К моему удовлетворению, я увидела, что все объекты строятся в графике. Уникальные объекты, равных которым нет в стране, для таких видов спорта, как сноуборд, фристайл, могул. Фактически это будет новый импульс развития зимних видов спорта в нашей стране".











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