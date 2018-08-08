НОВОСТИ | Общество













08.08.18 10:15 В Красноярске строят приют для бездомных собак





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Городские власти ежемесячно получают около 70 заявок от жителей на отлов. И усыпить их всех, уверяют, не выход. "Если всех собак эвтаназировать, то популяция сама себя будет увеличивать. А если их выпускать в среду обитания и просто не давать им дальше размножаться, то популяция за несколько лет должна сократиться. По крайней мере такие рекомендации дают учёные. На их основании разработано федеральное и краевое законодательство, которое муниципалитет исполняет", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.



Не только стерилизовать, но и перевоспитывать собак обещают в новом частном приюте, который сейчас создают на окраине Красноярска. Он рассчитан на 250 собак. "Мы этих собак будем обрабатывать, стерилизовать, чипировать, приводить их в годный вид. Дрессировать, подготавливать для того, чтобы они могли уйти в семью абсолютно адекватными, полноценными членами", - рассказал руководитель благотворительного приюта "Поводок" в Красноярске Евгений Шапов.



Здесь будут располагаться ветеринарные кабинеты, офисные помещения, собственный склад для корма и общественное пространство для знакомства с питомцем. На сегодняшний день это самый масштабный в решении вопроса о бездомных животных. И какие плоды он принесёт, можно будет судить уже этой осенью. А пока первые питомцы уже определены.



С одной стороны жалко, с другой - страшно. Нападения бродячих собак в Красноярске знакомы почти каждому. Отловленную и стерилизованную собаку можно отличить по бирке на ухе. Специалисты утверждают - она должна быть неопасна. Но Вячеслав на утренней прогулке с питомцем встретил целую стаю агрессивных псов. "Причём заводила в стае была с клипсой в ухе. Никаких гарантий это не даёт, я не вижу разницы между клипсованной и неклипсованной. Единственная разница, что нет потомства. Не более того", - говорит житель Красноярска Вячеслав Евсеев.Городские власти ежемесячно получают около 70 заявок от жителей на отлов. И усыпить их всех, уверяют, не выход. "Если всех собак эвтаназировать, то популяция сама себя будет увеличивать. А если их выпускать в среду обитания и просто не давать им дальше размножаться, то популяция за несколько лет должна сократиться. По крайней мере такие рекомендации дают учёные. На их основании разработано федеральное и краевое законодательство, которое муниципалитет исполняет", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.Не только стерилизовать, но и перевоспитывать собак обещают в новом частном приюте, который сейчас создают на окраине Красноярска. Он рассчитан на 250 собак. "Мы этих собак будем обрабатывать, стерилизовать, чипировать, приводить их в годный вид. Дрессировать, подготавливать для того, чтобы они могли уйти в семью абсолютно адекватными, полноценными членами", - рассказал руководитель благотворительного приюта "Поводок" в Красноярске Евгений Шапов.Здесь будут располагаться ветеринарные кабинеты, офисные помещения, собственный склад для корма и общественное пространство для знакомства с питомцем. На сегодняшний день это самый масштабный в решении вопроса о бездомных животных. И какие плоды он принесёт, можно будет судить уже этой осенью. А пока первые питомцы уже определены. Александр ЧЕРКАШИН











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