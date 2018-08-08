НОВОСТИ | Происшествия













08.08.18 11:40 В Канском районе из-за отказа в госпитализации умер 3-летний мальчик





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Врач не стал госпитализировать ребёнка и малыш умер. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В Канском районе трёхлетнему мальчику резко стало плохо. Фельдшер скорой медицинской помощи отправил ребёнка в инфекционное отделение районной больницы, дежурный врач которой не усмотрел показаний для госпитализации. Медик дал рекомендации матери и отправил семью домой. Через несколько часов малыш скончался. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.







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