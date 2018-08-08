НОВОСТИ | Общество













08.08.18 11:46 В Красноярске украсили подсветкой здание РЖД





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Контурная подсветка появилась на здании железной дороги в Красноярске. Административный офис теперь напоминает маяк, как выразился глава Красноярска. Украшение иллюминацией стало лишь частью большого комплекса. В будущем проспект Мира будет сиять в подобном стиле. Подсветка зданий кардинально преобразит облик краевого центра.







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