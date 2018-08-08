НОВОСТИ | Общество













08.08.18 17:48 Цифровым вещанием охвачено более 96% населения региона





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"Коммерческая эффективность цифрового вещания в том, что мы с помощью одного ресурса можем транслировать не одну программу, а целый пакет программ. Это выгодно и для нас, и для вещателей", - отметил заместитель главного инженера филиала РТРС "Красноярский РТПЦ" Александр Иванов.



Оценить качественное отличие цифрового телевидения от аналогового предложили жителям посёлка Большой Улуй. На встрече, которая состоялась накануне, специалисты красноярского радиотелецентра подарили цифровую приставку молодёжному центру села.



Сегодня в рамках федеральной программы по развитию телерадиовещания на цифру перешли 96,4 процента населения края от Таймыра до Ермаковского района. До конца года планируют завершить строительство сети ретрансляторов сигнала второго мультиплекса на территории Красноярского края.



Эта мачта обеспечивает передачу цифрового и аналогового телерадиовещания в близлежащих районах: Ачинский, Назаровский, Боготольский, Тюхтетский и Большеулуйский. Качественное цифровое вещание в крае обеспечивается сетью из 154 ретрансляторов. Благодаря современному оборудованию жителям стали доступны 20 телевизионных программ и три радиовещательных. Эти программы входят в состав первого и второго мультиплекса. За бесперебойной работой ретрансляторов непрерывно следят инженеры Красноярского радиотелецентра."Коммерческая эффективность цифрового вещания в том, что мы с помощью одного ресурса можем транслировать не одну программу, а целый пакет программ. Это выгодно и для нас, и для вещателей", - отметил заместитель главного инженера филиала РТРС "Красноярский РТПЦ" Александр Иванов.Оценить качественное отличие цифрового телевидения от аналогового предложили жителям посёлка Большой Улуй. На встрече, которая состоялась накануне, специалисты красноярского радиотелецентра подарили цифровую приставку молодёжному центру села.Сегодня в рамках федеральной программы по развитию телерадиовещания на цифру перешли 96,4 процента населения края от Таймыра до Ермаковского района. До конца года планируют завершить строительство сети ретрансляторов сигнала второго мультиплекса на территории Красноярского края. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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