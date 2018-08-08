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08.08.18 17:40 В Мотыгинском районе утонул паром





Фото В Мотыгинском районе утонул паром. Возле посёлка Рыбное по автодороге Мотыгино-Широкий Лог сегодня утром жители увидели, что толкач, который перевозил автомобили и людей бесплатно, наполовину скрылся в реке. По информации КрУДор, ситуация штатная. В причинах поломки сейчас разбираются специалисты. Но без переправы никто не остался. Дело в том, что в этом месте работает два парома. Второй взял на себя всю нагрузку и сейчас выполняет в том числе и социальные рейсы. Паром будет восстановлен через пару суток.











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