НОВОСТИ | Общество













08.08.18 17:43 На окраине Красноярска разрастается кладбище павильонов





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Это окраина города - Советский район, промзона. Большинство павильонов за забором, но некоторые почему-то оказались выброшенными прямо у входа. Зрелище печальное - стены разобраны, крыши разрушены, окна разбиты, между тем, это чьё-то имущество, и с ним явно не церемонились. В мэрии заявляют, хозяин в любое время может забрать своё имущество, нужно только оплатить расходы за демонтаж и перевозку.



Павильоны увозят в основном с центральных улиц. Магазинов, где готовят еду и не имеют документов, где сотрудники Роспортребнадзора и СЭС никогда не появлялись, в городе достаточно. До них очередь ещё дойдёт, говорят в мэрии, при этом что делать с павильонами на стоянке, пока не решили.



"В первую очередь надо очистить территорию города от этого хлама, потом будем думать, что делать с теми объектами. Сейчас там остались только те объекты, которые даже хозяевам не нужны. Однозначно это не будет распродаваться, потому что это нецелесообразно. Очищать город, чтобы потом весь этот хлам везти обратно - это неправильно", - сказал начальник отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района Максим Самороков.



Ларьки можно утилизировать, но это большие дополнительные затраты. Сейчас на стоянке более 1000 павильонов, пока их просто накапливают.



Кладбище павильонов с высоты птичьего полёта. Каждый из них когда-то был чьим-то малым бизнесом, сейчас павильоны, ларьки, гаражи ровными рядами стоят под открытым небом. Если хозяин сам не убирает магазин, его демонтирует и подрядчик привозит павильон сюда. Это и есть спецстоянка, общая площадь 10 гектаров муниципальной земли.Это окраина города - Советский район, промзона. Большинство павильонов за забором, но некоторые почему-то оказались выброшенными прямо у входа. Зрелище печальное - стены разобраны, крыши разрушены, окна разбиты, между тем, это чьё-то имущество, и с ним явно не церемонились. В мэрии заявляют, хозяин в любое время может забрать своё имущество, нужно только оплатить расходы за демонтаж и перевозку.Павильоны увозят в основном с центральных улиц. Магазинов, где готовят еду и не имеют документов, где сотрудники Роспортребнадзора и СЭС никогда не появлялись, в городе достаточно. До них очередь ещё дойдёт, говорят в мэрии, при этом что делать с павильонами на стоянке, пока не решили."В первую очередь надо очистить территорию города от этого хлама, потом будем думать, что делать с теми объектами. Сейчас там остались только те объекты, которые даже хозяевам не нужны. Однозначно это не будет распродаваться, потому что это нецелесообразно. Очищать город, чтобы потом весь этот хлам везти обратно - это неправильно", - сказал начальник отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района Максим Самороков.Ларьки можно утилизировать, но это большие дополнительные затраты. Сейчас на стоянке более 1000 павильонов, пока их просто накапливают. Евгения ПЛОТНИКОВА











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