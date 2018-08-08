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08.08.18 17:41 Свадебный кортеж оштрафовали за нарушение ПДД





Фото Видео: ЧП Красноярск



Свадебные гуляния в Красноярске закончились штрафом на 25 тысяч рублей. К такому наказанию дорожные полицейские приговорили семь участников праздничного кортежа. Бурные торжества проходили на улицах города 3 августа. Процессия останавливалась на Октябрьском мосту, парализовав его движение, затем веселье продолжилось ездой по переправе задним ходом. Всех авантюристов сотрудники полка ДПС нашли и привлекли к ответственности. Среди прочих нарушений ответить красноярцам придётся за заклеенные госномера и нарушение правил, установленных для пешеходов.



"Бывает, заклеивают регистрационные знаки, передвигаются с использование сигналов. Какие бы ни были эмоции, в любом случае мы должны оставаться людьми, соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствия другим людям", - подчеркнул зам. командира полка ДПС Сергей Молявко.











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