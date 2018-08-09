РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





09.08.18 08:56 "Вести" побывали в родном посёлке одного из погибших при крушении вертолёта под Игаркой



Фото
Жители маленького посёлка Можарский до сих пор не верят в произошедшее. О 27-летнем Денисе Овчинникове, который погиб в авиакатастрофе под Игаркой, соседи все как один отзываются только добрыми словами.

В этом маленьком дворе Денис вырос вместе со старшими сестрой и братом. После школы закончил учебу в колледже. Мама всю жизнь работала на нефтепроводе в Ачинске, папа трудился водителем узла связи. Именно мама в тот день, словно предчувствуя, ждала звонка сына. О трагедии женщине, которая из-за болезни сердца и тромбов в ногах не ходит, говорить боялись все.

"У него мама тяжёлая, он работал постоянно, за квартиру платил, родителям полностью помогал. Ему 27 лет, ни ребёнка, ни котёнка не оставил. Когда мы узнали, я побежала к дядюшке, он просто убит. Как тётя Люба, я даже боюсь туда идти. Она и держалась за счёт Дениски, ради Дениски жила", - рассказала двоюродная сестра Дениса Татьяна Тургаева.

Работать на вахте, по словам родственников и соседей, Дениса заставила нужда и отсутствие заработка в родном посёлке. Там он проработал почти три года. "За большим рублём погонишься. Здесь у меня муж работает за 1000 рублей в день, с понедельника по субботу, и приносит 24.000. Он тоже хотел ехать в командировку. Сейчас он никуда не поедет. Лучше 1000 в день, но живой", - добавляет Татьяна Тургаева.

Тела 18 погибших доставили в Красноярск. В ближайшие дни начнётся опознание.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .