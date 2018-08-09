НОВОСТИ | Общество













09.08.18 08:56 "Вести" побывали в родном посёлке одного из погибших при крушении вертолёта под Игаркой





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В этом маленьком дворе Денис вырос вместе со старшими сестрой и братом. После школы закончил учебу в колледже. Мама всю жизнь работала на нефтепроводе в Ачинске, папа трудился водителем узла связи. Именно мама в тот день, словно предчувствуя, ждала звонка сына. О трагедии женщине, которая из-за болезни сердца и тромбов в ногах не ходит, говорить боялись все.



"У него мама тяжёлая, он работал постоянно, за квартиру платил, родителям полностью помогал. Ему 27 лет, ни ребёнка, ни котёнка не оставил. Когда мы узнали, я побежала к дядюшке, он просто убит. Как тётя Люба, я даже боюсь туда идти. Она и держалась за счёт Дениски, ради Дениски жила", - рассказала двоюродная сестра Дениса Татьяна Тургаева.



Работать на вахте, по словам родственников и соседей, Дениса заставила нужда и отсутствие заработка в родном посёлке. Там он проработал почти три года. "За большим рублём погонишься. Здесь у меня муж работает за 1000 рублей в день, с понедельника по субботу, и приносит 24.000. Он тоже хотел ехать в командировку. Сейчас он никуда не поедет. Лучше 1000 в день, но живой", - добавляет Татьяна Тургаева.



Тела 18 погибших доставили в Красноярск. В ближайшие дни начнётся опознание.



Жители маленького посёлка Можарский до сих пор не верят в произошедшее. О 27-летнем Денисе Овчинникове, который погиб в авиакатастрофе под Игаркой, соседи все как один отзываются только добрыми словами.В этом маленьком дворе Денис вырос вместе со старшими сестрой и братом. После школы закончил учебу в колледже. Мама всю жизнь работала на нефтепроводе в Ачинске, папа трудился водителем узла связи. Именно мама в тот день, словно предчувствуя, ждала звонка сына. О трагедии женщине, которая из-за болезни сердца и тромбов в ногах не ходит, говорить боялись все."У него мама тяжёлая, он работал постоянно, за квартиру платил, родителям полностью помогал. Ему 27 лет, ни ребёнка, ни котёнка не оставил. Когда мы узнали, я побежала к дядюшке, он просто убит. Как тётя Люба, я даже боюсь туда идти. Она и держалась за счёт Дениски, ради Дениски жила", - рассказала двоюродная сестра Дениса Татьяна Тургаева.Работать на вахте, по словам родственников и соседей, Дениса заставила нужда и отсутствие заработка в родном посёлке. Там он проработал почти три года. "За большим рублём погонишься. Здесь у меня муж работает за 1000 рублей в день, с понедельника по субботу, и приносит 24.000. Он тоже хотел ехать в командировку. Сейчас он никуда не поедет. Лучше 1000 в день, но живой", - добавляет Татьяна Тургаева.Тела 18 погибших доставили в Красноярск. В ближайшие дни начнётся опознание. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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