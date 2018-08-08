Массовое отравление в Норильске. Сотрудников рудника "Октябрьский" госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на сальмонеллёз. У семи человек из 21 диагноз уже подтвердился. Известно, что все госпитализированные накануне обедали в столовой предприятия.
"По данному факту в настоящее время проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи изымают документацию, опрашивают сотрудников столовой и пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.