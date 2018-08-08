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08.08.18 17:39 Сотрудников рудника "Октябрьский" госпитализировали с подозрением на сальмонеллёз





Фото Массовое отравление в Норильске. Сотрудников рудника "Октябрьский" госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на сальмонеллёз. У семи человек из 21 диагноз уже подтвердился. Известно, что все госпитализированные накануне обедали в столовой предприятия.



"По данному факту в настоящее время проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи изымают документацию, опрашивают сотрудников столовой и пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.













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