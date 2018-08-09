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09.08.18 09:19 В Емельяновском районе дачники жалуются на регулярные отключения электричества





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Валентина Васильевна сокрушается над холодильником - продукты от постоянных долгих отключений испорчены. Чтобы не жить впроголодь, ветеран труда купила маленький баллон. Экономит - голубой газ теперь на вес золота. В гости заходит Анна Степановна - у соседки хоть чай разогреть можно. Обидно: до Красноярска всего 17 километров, по счетам платят всегда, а благ цивилизации нет.



Оказалось, что перебои с током не случайны - на подстанциях идут работы. "Там ведутся плановые работы МРСК Сибири по установке нового оборудования для повышения надёжности электроснабжения потребителей. Перед новым отопительным сезоном это очень важно", - пояснила представитель пресс-службы ПАО "МРСК Сибири" Людмила Ганжурова.



Установку оборудования обещают закончить 10 августа. Почему до садоводов эту информацию не довели - вопрос открытый. А пока остаётся набраться терпения. За многочасовые отключения электричества, испорченные продукты и погибшие нервные клетки компенсаций не предусмотрено.



Анна Петровна спешно пакует вещи - с дачи нужно срочно уезжать. Из-за повреждённой трахеи каждые 4 часа ей нужно делать ингаляцию, но чудо-прибор без тока в розетке бесполезен. Вчера электричество в их садовом сообществе отключили на 10 часов, сегодня снова сидят без света. Такие испытания по несколько раз в неделю хрупкой женщине не под силу.Валентина Васильевна сокрушается над холодильником - продукты от постоянных долгих отключений испорчены. Чтобы не жить впроголодь, ветеран труда купила маленький баллон. Экономит - голубой газ теперь на вес золота. В гости заходит Анна Степановна - у соседки хоть чай разогреть можно. Обидно: до Красноярска всего 17 километров, по счетам платят всегда, а благ цивилизации нет.Оказалось, что перебои с током не случайны - на подстанциях идут работы. "Там ведутся плановые работы МРСК Сибири по установке нового оборудования для повышения надёжности электроснабжения потребителей. Перед новым отопительным сезоном это очень важно", - пояснила представитель пресс-службы ПАО "МРСК Сибири" Людмила Ганжурова.Установку оборудования обещают закончить 10 августа. Почему до садоводов эту информацию не довели - вопрос открытый. А пока остаётся набраться терпения. За многочасовые отключения электричества, испорченные продукты и погибшие нервные клетки компенсаций не предусмотрено. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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