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09.08.18 09:38 Интервью: член ЦИК Николай Левичев и председатель Крайизбиркома Алексей Подушкин

До выборов губернатора Красноярского края остаётся месяц. 9 сентября избиратели определят судьбу региона на ближайшие пять лет. Об особенностях нынешней избирательной кампании журналист Елена Алишевец побеседовала с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николаем Левичевым и

председателем избирательной комиссии Красноярского края Алексеем Подушкиным.











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