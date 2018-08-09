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НОВОСТИ | Общество





09.08.18 09:57 Красноярцы берут благоустройство дворов в свои руки



Фото
Этот двор на улице Ключевской в Свердловском районе относят к образцовым. Вера Алексеевна сейчас председатель совета панельной многоэтажки. 15 лет назад взяла благоустройство в свои руки. "Начала около своего подъезда. Потом, глядя на меня, все подъезды организовались и стали тоже наводить красоту. Я считаю, что наш двор самый красивый", - говорит председатель совета дома Вера Цесарская.

В каждом подъезде теперь по три-четыре активиста. Благодаря их стараниям здесь повсюду скульптуры и разные цветы. Особая гордость - это розы, растущие несмотря на суровый климат и теневую сторону. В уютном и благоустроенном дворе действительно хочется проводить время. Качаться на качелях, общаться с соседями на лавочке, да и просто наслаждаться жизнью.

Сейчас подобные сообщества в краевом центре объединяет проект "Красноярск неравнодушный". Его поддерживают городские и краевые власти. Одна из встреч с активистами прошла в июле. На ней врио губернатора Александр Усс пообещал приехать к участникам на их территорию. И сегодня детворе вручил футбольный мяч, взрослым - сертификат на саженцы.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин считает, что к проекту должны присоединиться как можно больше горожан. "Все должны быть максимально включены в вопросы благоустройства города. Начиная от элементарных магазинчиков, аптек, кафе, ресторанов. Каждый должен начать со своего крыльца", - считает мэр.

Поддержка неравнодушных сделает краевой центр лучше, а главное, что в это движение начнёт вливаться всё больше красноярцев.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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