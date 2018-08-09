Поход в горы для двух человек закончился в машине спасателей. Мужчина и женщина отправились покорять вершину Борус, но попали в туман с дождём и сбились с пути. Плутали путешественники два дня без воды, затем смогли выбраться к вершине, поймать сотовую связь и сообщить о себе спасателям.
Специалисты пять часов поднимались в гору, где нашли потерявшихся; туристы были настолько измотаны, что в тот же день спуститься не смогли и вместе с поисковиками ночевали на горе. Только на следующий день все вместе покинули горный хребет.