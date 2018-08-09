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09.08.18 17:42 Стал известен окончательный список кандидатов в депутаты красноярского горсовета





Фото Стал известен окончательный список кандидатов в депутаты Городского совета Красноярска. Напомним, 9 сентября, кроме губернатора, жители краевого центра будут выбирать депутатов. В городском совете 36 мест; 18 займут одномандатники, столько же - кандидаты от партий по спискам. Зарегистрировано 109 одномандатников. На каждом округе от 5 до 8 человек.



Кроме этого, 8 политических партий зарегистрировали списки кандидатов. По спискам за депутатские кресла будут бороться 376 человек. Среди кандидатов много директоров и предпринимателей, есть действующие депутаты, кроме того, за кресло в совете борются медики и преподаватели, юристы, военнослужащие, а также безработные.











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