Стал известен окончательный список кандидатов в депутаты Городского совета Красноярска. Напомним, 9 сентября, кроме губернатора, жители краевого центра будут выбирать депутатов. В городском совете 36 мест; 18 займут одномандатники, столько же - кандидаты от партий по спискам. Зарегистрировано 109 одномандатников. На каждом округе от 5 до 8 человек.
Кроме этого, 8 политических партий зарегистрировали списки кандидатов. По спискам за депутатские кресла будут бороться 376 человек. Среди кандидатов много директоров и предпринимателей, есть действующие депутаты, кроме того, за кресло в совете борются медики и преподаватели, юристы, военнослужащие, а также безработные.