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НОВОСТИ | Общество





10.08.18 09:00 Развязка отрезала жителей Студгородка от школы и поликлиники

В канун 1 сентября Ирина с дочкой предлагает дойти до школы их обычным маршрутом. Раньше это было 15 минут ходьбы по Николаевке. Дорога, конечно, сплошные овраги и заросли, но для детей это единственный путь к знаниям, и теперь он упирается в улицу Волочаевская.

Если в школу ещё можно добраться школьным автобусом, к врачу - только в объезд. Детская поликлиника находится недалеко от школы, на территории железнодорожной больницы. По проекту в этом месте никаких пешеходных переходов и светофоров не запланировано. Восемь полос - сплошное движение, скорость - максимально разрешённая в городских условиях. Здесь нет даже спуска к дороге - пешеходам здесь не место.

Чтобы попасть в школу или в поликлинику, нужно на остановке "Студенческий городок" сесть в автобус и сделать многокилометровый крюк через Копылова, далее пересадка возле Музыкального театра, доехать до железнодорожной больницы, дальше пройти пешком и подняться по лестнице к Юдинской библиотеке, это 200 ступеней. В мэрии заявляют - проблема им известна, Волочаевскую ещё не открыли, а уже думают, как перестраивать. В районе школы необходим пешеходный мост.

"В течение следующего года мы закончим проектирование перехода, сформируем земельный участок и будем на 20-й год закладывать деньги в бюджет для строительства пешеходного перехода. Пока будет Универсиада, мы этого делать не будем", - пояснил начальник управления капитального строительства администрации Красноярска Дмитрий Кузнецов.

Школа и поликлиника станут доступными для детей не раньше 2021 года.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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