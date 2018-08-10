НОВОСТИ | Общество













10.08.18 09:08 Ушные свечи опасны для здоровья





"Удалить плёнку застывшего воска из слухового прохода очень сложно. Кожа слухового прохода тонкая, он узкий. Мы пытаемся либо механически отмыть воск стерильным раствором, если это не удаётся, приходится под наркозом убирать инструментом", - пояснила оториноларинголог Красноярской межрайонной клинической больницы №20 Анна Деньгина.



К чудо-средству прилагается инструкция. Вот только на бумажке нет никакой информации, которая подтверждала бы качество товара, что он проходил хоть какие-то испытания. Зато производители не забыли указать слова, которые вводят покупателя в заблуждение - якобы товар является абсолютно безопасным.



Жертвами средства становятся и совершенно здоровые люди. Барберы - мастера мужских причёсок - используют технологию для гигиенических целей. "В целом это приравнивается к косметологической процедуре. Больше для очищения, для ухода за собой. Но барбер-шопы в Красноярске как услугу для себя в этом не увидели", - пояснил барбер Александр Минаев.



Методика работы в сфере услуг и качество препаратов в аптеке - это вопрос совести предпринимателей, ответить за нанесённый здоровью ущерб они могут только в судебном порядке. Но лучше не ждать проблем, а самостоятельно оценить, стоит ли игра свеч.



При проблемах со слухом ушные свечи вам порекомендуют в любой аптеке. 50 рублей - и нет забот. Трубки свёрнутой ткани, пропитанные прополисом и пчелиным воском, поджигаются. По идее, должны вытягивать из ушной раковины серу - так обещают изготовители. А вот о реальных результатах работы хорошо наслышаны врачи. Восковые трубки плавятся и горячий состав травмирует нежную кожу слухового прохода. Врач Анна Деньгина таких несчастных пациентов встречает чуть ли не каждое дежурство. За этот год в её практике было два случая, когда воск привёл к сильным осложнениям - пострадавшим делали операции."Удалить плёнку застывшего воска из слухового прохода очень сложно. Кожа слухового прохода тонкая, он узкий. Мы пытаемся либо механически отмыть воск стерильным раствором, если это не удаётся, приходится под наркозом убирать инструментом", - пояснила оториноларинголог Красноярской межрайонной клинической больницы №20 Анна Деньгина.К чудо-средству прилагается инструкция. Вот только на бумажке нет никакой информации, которая подтверждала бы качество товара, что он проходил хоть какие-то испытания. Зато производители не забыли указать слова, которые вводят покупателя в заблуждение - якобы товар является абсолютно безопасным.Жертвами средства становятся и совершенно здоровые люди. Барберы - мастера мужских причёсок - используют технологию для гигиенических целей. "В целом это приравнивается к косметологической процедуре. Больше для очищения, для ухода за собой. Но барбер-шопы в Красноярске как услугу для себя в этом не увидели", - пояснил барбер Александр Минаев.Методика работы в сфере услуг и качество препаратов в аптеке - это вопрос совести предпринимателей, ответить за нанесённый здоровью ущерб они могут только в судебном порядке. Но лучше не ждать проблем, а самостоятельно оценить, стоит ли игра свеч. Анастасия ЦЫГАНКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













