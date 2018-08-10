СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





10.08.18 09:28 В Красноярске благоустроят Сквер победителей



Фото
Этот сквер - любимое место многих горожан. Но он давно, считают красноярцы, требует благоустройства. По проекту, брусчаткой выложат тропинки, установят малые архитектурные формы, разобьют две специальные площадки. "Это кардодром - для занятий авиамодельным спортом. Также по просьбе Дворца пионеров планируем разместить автодром - для радиоуправляемых автомобилей", - рассказал руководитель администрации Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев.

"Максимальная задача - сохранить зелёные насаждения. Из 470 деревьев 54 будут ликвидированы, при этом 19 будут пересажены, т.е. восстановлены вновь", - пояснил и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Разработчики проекта обещают дополнительно высадить 150 лиственных деревьев, 110 хвойных и тысячу кустарников. Проект финансирует почётный житель Хазрет Совмен. Все работы будут закончены осенью 2019 года. Но территорию возле Дворца пионеров для транспорта перекроют уже в этом году, парковку перенесут чуть дальше. Дело в том, что эта площадка очень нравится любителям экстремальной езды. Следы от дрифта остаются каждый день, а это небезопасно для детей.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .