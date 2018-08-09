НОВОСТИ | Общество













09.08.18 19:39 На Столбах выступил духовой оркестр





Концертная площадка на Гранитном карьере - совместный проект министерства культуры и заповедника "Столбы". И сегодняшним концертом культурная программа не ограничится. Сейчас специалисты думают, как адаптировать, скажем, театральные постановки или выступления симфонического оркестра к природной акустике. Впрочем, сегодня звуки труб среди леса и гор вызвали у зрителей исключительный восторг.



Концертная программа плавно перешла в танцевальную и завершился вечер дружным хороводом, а музыкантов несколько раз вызывали на бис и наградили продолжительными аплодисментами.



Для иностранных гостей в природном амфитеатре играет городской духовой оркестр. Музыканты демонстрируют разные грани музыки: саундтрек из кинофильма "Пираты Карибского моря", попурри русских народных песен, всеми любимая "Катюша", "Калинка", "Очи чёрные", а также бессмертная классика - песни группы "Queen".Концертная площадка на Гранитном карьере - совместный проект министерства культуры и заповедника "Столбы". И сегодняшним концертом культурная программа не ограничится. Сейчас специалисты думают, как адаптировать, скажем, театральные постановки или выступления симфонического оркестра к природной акустике. Впрочем, сегодня звуки труб среди леса и гор вызвали у зрителей исключительный восторг.Концертная программа плавно перешла в танцевальную и завершился вечер дружным хороводом, а музыкантов несколько раз вызывали на бис и наградили продолжительными аплодисментами. Вероника УСКОВА











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