НОВОСТИ | Общество













09.08.18 17:45 Ливневую канализацию на Маерчака обследовал робот





Фото Администрация Красноярска призвала на помощь робота-шпиона. Машина с дистанционным управлением ныряла в ливневую канализацию на улице Маерчака. Из-за разрушения водостока в этом месте после дождей образуется озеро. Чтобы не вскрывать всю систему, в неё запустили юркий беспилотник с видеокамерой. Оборудование позаимствовали у компании "Краском" и оно сразу обнаружило место засора ливнёвки.



Также в мэрии пытаются устранить неудобства для пешеходов на улице Ленина. Там подрядчик снял брусчатку на слишком больших участках, оставив для прохода песчаное покрытие. Чиновники оправдывают частников тем, что работы нужно провести в короткие сроки.











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