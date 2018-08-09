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09.08.18 17:40 В Ергаках туристку со сломанной ногой эвакуировали на самолёте

Сломала ногу о Зуб дракона. В Ергаках МЧС развернуло спасательную операцию. С пика Зуб дракона пришлось эвакуировать туристку. Во время восхождения девушка упала и получила открытый перелом конечности. Подмога прибыла из Абакана. Спасатели не смогли приземлиться рядом и на борт самолёта пострадавшую доставили на носилках.











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