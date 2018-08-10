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10.08.18 10:03 Пресс-конференция: заключительный этап празднования Дня города

25 августа в Красноярске пройдёт заключительный этап празднования Дня города. Проспект Мира с 10 утра превратится в единую развлекательную зону. Движение будет перекрыто, на протяжении всего маршрута организуют более полусотни развлекательных локаций. Организаторы Дня города поделились подробностями предстоящего мероприятия.











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