НОВОСТИ | Общество













10.08.18 17:45 Затянувшийся ремонт крыши привёл к потопу в канской пятиэтажке





Фото



Кто-то временно переехал жить на дачу, те же, кому деваться некуда, борются с квартирным наводнением в одиночку. Из-за воды регулярно выгорают щитовые. Дом обесточили. Ремонт проводит компания "Турал-строй". Закончить работы должны были ещё 6 июня. Причины столь длительного перерыва звучат и комично и грустно.



"Люди пьют, не выходят на работу, мы их увольняем. На поиски новых уходит время. Людей не найти в Канске, только в Красноярске, сейчас повезём оттуда работников", - пояснил начальник участка ООО "Турал-строй" Владимир Кожадей.



Завершить ремонт пообещали в середине августа. А пока получше закрепят тенты от дождя. Жильцы тем временем подсчитывают убытки и ждут компенсации ущерба.



В подвале, в подъездах, в квартирах. Дом в микрорайоне Северный Канска промок, как говорится, до нитки. Прогноз погоды его жильцы изучают со страхом. Причиной потопа стал затянувшийся капитальный ремонт кровли, работы не ведут уже два месяца. А материал, которым закрыли крышу, романтично развивается на ветру и не спасает от предательски частых дождей.Кто-то временно переехал жить на дачу, те же, кому деваться некуда, борются с квартирным наводнением в одиночку. Из-за воды регулярно выгорают щитовые. Дом обесточили. Ремонт проводит компания "Турал-строй". Закончить работы должны были ещё 6 июня. Причины столь длительного перерыва звучат и комично и грустно."Люди пьют, не выходят на работу, мы их увольняем. На поиски новых уходит время. Людей не найти в Канске, только в Красноярске, сейчас повезём оттуда работников", - пояснил начальник участка ООО "Турал-строй" Владимир Кожадей.Завершить ремонт пообещали в середине августа. А пока получше закрепят тенты от дождя. Жильцы тем временем подсчитывают убытки и ждут компенсации ущерба. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













