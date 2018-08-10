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10.08.18 17:45 В Хабаровске с самолёта до Красноярска сняли агрессивного пассажира





Фото В Хабаровске с самолёта до Красноярска сняли агрессивного пассажира. ЧП произошло на борту компании "Аврора". 34-летний дебошир не реагировал на просьбы сотрудников соблюдать правила поведения и пытался попасть в кабину пилотов.



Прибывшие сотрудники полиции сняли его с рейса и доставили в дежурную часть. Там хулиган сломал скамейку и начал оскорблять сотрудников полиции. Что спровоцировало такое поведение, не уточняется. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.











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