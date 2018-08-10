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10.08.18 17:40 Обманутые вкладчики банка АТБ вышли на митинг





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"В договоре это совершенно непонятно. Ни один нормальный человек не знает, что такое "без оборота на меня". Я это поняла, когда изучила вексельное право 1937 года. Ни один менеджер никому из этих людей не объяснил, что банк не будет нести никакой ответственности", - рассказала вкладчик банка АТБ Ольга Воронцова.



Ни страховки, ни самого векселя люди на руки не получили. Они доверились банку и его менеджерам целиком и полностью. Согласно уголовному делу, группа неустановленных лиц ввела вкладчиков в заблуждение. География обманутых широкая: тут и Лесосибирск, Канск, Ачинск, Сосновоборск. Многие пострадавшие являются клиентами банка уже несколько лет. Заведено уголовное дело по статье "мошенничество". По краю пока 126 заявлений на 153 миллиона рублей.



"На сегодняшний день в полицию поступило 8 заявлений от жителей Красноярска, по каждому сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила начальник пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.



Мы обратились к банку АТБ, головной офис которого находится в Амурской области, за комментариями. Они письменно ответили, что являются лишь банком-агентом между покупателем и векселедателем и не являются ответственным лицом:



"АТБ не несёт финансовых обязательств перед векселедержателями по оплате векселей, а выступал в качестве платежного агента (посредника) между ООО «ФТК» и векселедержателем. Требование по оплате векселя может быть предъявлено только векселедателю. Таким образом, ответственной стороной по векселю является компания ООО «ФТК».



Большинство пострадавших далеко не состоятельные люди, продавали квартиры, личные сбережения. Теперь выстроятся очереди в суды.



Каждый из тех, кто собрался в Сквере космонавтов, потерял миллион и более. Столько стоил вклад, которые своим клиентам предлагал банк АТБ, заявили потерпевшие. Предложили 10% против 6 за депозит. Уже потом оказалось - векселя были московской фирмы ФТК с уставным капиталом 10 тысяч рублей."В договоре это совершенно непонятно. Ни один нормальный человек не знает, что такое "без оборота на меня". Я это поняла, когда изучила вексельное право 1937 года. Ни один менеджер никому из этих людей не объяснил, что банк не будет нести никакой ответственности", - рассказала вкладчик банка АТБ Ольга Воронцова.Ни страховки, ни самого векселя люди на руки не получили. Они доверились банку и его менеджерам целиком и полностью. Согласно уголовному делу, группа неустановленных лиц ввела вкладчиков в заблуждение. География обманутых широкая: тут и Лесосибирск, Канск, Ачинск, Сосновоборск. Многие пострадавшие являются клиентами банка уже несколько лет. Заведено уголовное дело по статье "мошенничество". По краю пока 126 заявлений на 153 миллиона рублей."На сегодняшний день в полицию поступило 8 заявлений от жителей Красноярска, по каждому сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила начальник пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.Мы обратились к банку АТБ, головной офис которого находится в Амурской области, за комментариями. Они письменно ответили, что являются лишь банком-агентом между покупателем и векселедателем и не являются ответственным лицом:Большинство пострадавших далеко не состоятельные люди, продавали квартиры, личные сбережения. Теперь выстроятся очереди в суды. Вадим КУЛИКОВ











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