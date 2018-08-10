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10.08.18 17:43 В Красноярске задержали фальшивомонетчиков



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Семейная эмиссия. В Красноярске задержали ранее судимого 51-летнего красноярца и его 35-летнего сына за изготовление и сбыт фальшивых купюр номиналом 5 тысяч. Деньги изготавливали в квартире, затем их передавали своим родственницам для покупок в торговых точках Красноярска. Мошенникам удалось обмануть более 20 таких точек. При обысках оперативниками были найдены поддельные купюры на сумму более 200 тысяч рублей.

"Часть из них - это те денежные знаки, которые уже дошли до торговых точек либо банков. Часть - те, которые были изъяты при проведении обысков в квартирах и в автомобилях задержанных. В настоящее время всем четырём подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступления тяжкое, оно предусматривает ответственность до 8 лет лишения свободы, и расследование в настоящее время продолжается", - сообщила начальник следственной части МУ МВД России "Красноярское" Елена Бондаренко.




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