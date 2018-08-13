НОВОСТИ | Общество













13.08.18 09:30 В Красноярске проверили доступность автобусов для маломобильных горожан





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"Водители не всегда хотят помогать пассажирам, но это крайне редко. В основном техническое состояние аппарели. Приходится терять время, вызывать следующий автобус, соответственно ждать", - жалуется житель Свердловского района Красноярска Ольга Шикунова.



Первый запрос отправляется маршруту №2. Через пару минут автобус подъезжает к остановке. По инструкции водитель должен выйти из автобуса и помочь пассажиру сесть в него. Так и происходит. Следующий - 63-й. Автобус останавливается и персонал помогает инвалиду сесть в транспорт. Пусть и не всегда оперативно. Мэрия регулярно получала обращения инвалидов, если добраться до пункта Б у них не получается.



"Мы это всё дело смотрим, исправляем. Поэтому сегодня почти каждую неделю выезжаем в город и проверяем исправность аппарелей, которые можно использовать для маломобильных граждан", - пояснил главный специалист департамента транспорта администрации Красноярска Сергей Нестеров.



Сейчас из 1000 автобусов, ежедневно выезжающих на маршруты, почти половина имеют низкопольною конструкцию салона и около 200 оборудованы аппарелями и подъёмниками. К концу года власти планируют запустить на каждом маршруте в Красноярске хотя бы один автобус, оборудованный для маломобильных граждан. К слову, на сегодняшний день 14 маршрутов остаются недоступными для инвалидов.



Ольга передвигается на инвалидной коляске более 10 лет и часто пользуется общественным транспортом. Через приложение "Мобильный помощник" она отправляет запрос о поездке в центральную диспетчерскую службу, которая перенаправляет его ближайшему водителю автобуса. Подъезжая на остановку, он уже знает, что в автобус сядет маломобильный пассажир. Однако зачастую уехать в нужное место не получается, потому что откидная площадка, которая позволяет забраться в автобус, сломана."Водители не всегда хотят помогать пассажирам, но это крайне редко. В основном техническое состояние аппарели. Приходится терять время, вызывать следующий автобус, соответственно ждать", - жалуется житель Свердловского района Красноярска Ольга Шикунова.Первый запрос отправляется маршруту №2. Через пару минут автобус подъезжает к остановке. По инструкции водитель должен выйти из автобуса и помочь пассажиру сесть в него. Так и происходит. Следующий - 63-й. Автобус останавливается и персонал помогает инвалиду сесть в транспорт. Пусть и не всегда оперативно. Мэрия регулярно получала обращения инвалидов, если добраться до пункта Б у них не получается."Мы это всё дело смотрим, исправляем. Поэтому сегодня почти каждую неделю выезжаем в город и проверяем исправность аппарелей, которые можно использовать для маломобильных граждан", - пояснил главный специалист департамента транспорта администрации Красноярска Сергей Нестеров.Сейчас из 1000 автобусов, ежедневно выезжающих на маршруты, почти половина имеют низкопольною конструкцию салона и около 200 оборудованы аппарелями и подъёмниками. К концу года власти планируют запустить на каждом маршруте в Красноярске хотя бы один автобус, оборудованный для маломобильных граждан. К слову, на сегодняшний день 14 маршрутов остаются недоступными для инвалидов. Александр ЧЕРКАШИН











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