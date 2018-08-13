НОВОСТИ | Спорт













13.08.18 09:39 В Красноярске прошёл Аэропикник





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Если когда-то всё начиналось с новичков, то теперь в категории ПРО - 8 спортсменов. Приехали участники из Канска, Кемерова и Новокузнецка. "Для них очень важно, что это мероприятие является всероссийским отборочным этапом чемпионата, который проводится по России. У нас есть безусловные звёзды, которые в этом году произвели фурор на чемпионате России и на этапе чемпионата мира", - отметил директор центра технического проектирования Сергей Николаенко.



На чемпионате России наши ребята, причём самые молодые, заняли 3 и 4 места, то есть вошли в сборную страны и могут в ноябре отправится в Китай на Кубок мира. Никита из Канска зашёл слишком далеко - стал бронзовым призёром, но поехать не сможет - дорогая поездка. Цена вопроса - 150 тысяч рублей. Кстати, как раз в ноябре у Никиты день рождения - исполняется 15 лет. И эта печальная история может стать счастливой, если поддержать молодой вид спорта.



Погода для участников аэропикника выдалась лётная, для гостей фестиваля беспилотников - улёт. Более 30 градусов, ветер слабый - идеально для битвы дронов. Интерес к нему растёт: если в первый раз было всего 6 пилотов, то сейчас, спустя 4 года - уже 23. Александр в строю уже пару лет, заболел квадрокоптерами на первом турнире, теперь в числе лидеров. Летательный аппарат собирал сам, развивает скорость до 120 километров в час, это средний показатель, зато маневренный.Если когда-то всё начиналось с новичков, то теперь в категории ПРО - 8 спортсменов. Приехали участники из Канска, Кемерова и Новокузнецка. "Для них очень важно, что это мероприятие является всероссийским отборочным этапом чемпионата, который проводится по России. У нас есть безусловные звёзды, которые в этом году произвели фурор на чемпионате России и на этапе чемпионата мира", - отметил директор центра технического проектирования Сергей Николаенко.На чемпионате России наши ребята, причём самые молодые, заняли 3 и 4 места, то есть вошли в сборную страны и могут в ноябре отправится в Китай на Кубок мира. Никита из Канска зашёл слишком далеко - стал бронзовым призёром, но поехать не сможет - дорогая поездка. Цена вопроса - 150 тысяч рублей. Кстати, как раз в ноябре у Никиты день рождения - исполняется 15 лет. И эта печальная история может стать счастливой, если поддержать молодой вид спорта. Вадим КУЛИКОВ











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