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13.08.18 11:40 На выходных в водоёмах края утонули два человека





Фото В минувшие жаркие выходные на красноярских водоёмах утонули два человека. Один мужчина утонул в субботу в районе моста "777". Его тело нашли и передали полиции. В этот же день ещё один мужчина утонул при неочевидных обстоятельствах на озере в Емельяновском районе. За пять спусков под воду его тело так и не удалось найти.











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