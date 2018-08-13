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13.08.18 11:45 В Бородине прошла презентация бесплатного цифрового эфирного телевидения





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Плюсы этой технологии есть и по ту сторону экрана. Увидеть отличия цифры от аналога можно ещё и на станции РТС. Например, этот передатчик с 2005 года транслировал только одну программу - "Россия 1". А это уже первый мультиплекс, который совмещает в себе сразу 10 таких программ. А значит, и экономическая эффективность в 10 раз больше. Специалисты круглосуточно следят за непрерывной передачей сигнала.



Трансляция идёт с помощью вышки. Её высота 225 метров, правда, большая часть для аналога. Цифровое вещание обеспечивает маленький шпиль на самом верху. Зона покрытия охватывает территорию от Канска до Зеленогорска, Уяра и села Ирбейское. Уже в октябре в Красноярском крае закончится тестирование второго мультиплекса, а в 2019 году каждый житель, имеющий телевизор стандарта DVB-T2 или аналогичную приставку и дециметровую антенну, будет иметь 20 телеканалов свободного доступа.



На протяжении 17 лет Российская телевизионная и радиовещательная сеть обеспечивает передачу сигнала по всей России. Уже в 2019 году аналоговое вещание в малонаселённых пунктах исчезнет. Это касается общероссийских программ, которые есть в первом мультиплексе и которым пользуются жители города Бородино. Накануне там прошла презентация бесплатного цифрового эфирного телевидения и оборудования для приёма сигнала - ТВ-приставки. Жители смогли оценить качество двух картинок - аналоговой и цифровой. Также специалисты радиотелевизионного передающего центра торжественно вручили приставку директору Бородинского детского дома.Плюсы этой технологии есть и по ту сторону экрана. Увидеть отличия цифры от аналога можно ещё и на станции РТС. Например, этот передатчик с 2005 года транслировал только одну программу - "Россия 1". А это уже первый мультиплекс, который совмещает в себе сразу 10 таких программ. А значит, и экономическая эффективность в 10 раз больше. Специалисты круглосуточно следят за непрерывной передачей сигнала.Трансляция идёт с помощью вышки. Её высота 225 метров, правда, большая часть для аналога. Цифровое вещание обеспечивает маленький шпиль на самом верху. Зона покрытия охватывает территорию от Канска до Зеленогорска, Уяра и села Ирбейское. Уже в октябре в Красноярском крае закончится тестирование второго мультиплекса, а в 2019 году каждый житель, имеющий телевизор стандарта DVB-T2 или аналогичную приставку и дециметровую антенну, будет иметь 20 телеканалов свободного доступа. Александр ЧЕРКАШИН











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