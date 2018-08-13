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13.08.18 19:28 На Николаевском мосту испортили информационный баннер





Фото История, увековеченная красноярцами, испорчена. Сегодня утром жители города увидели, что баннер, установленный на Николаевском мосту, изрисован краской. Баннер принадлежит администрации Красноярска. На мосту работают камеры видеонаблюдения и найти горе-художников, скорее всего, труда не составит. Сейчас на месте работают специалисты департамента городского хозяйства.



"С утра специалисты выехали на место. Они снимут баннер. Баннер будет в любом случае восстановлен и его вернут на место. Баннер был установлен для просвещения красноярцев о том, что именно решением горожан мост был назван Николаевским", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.













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