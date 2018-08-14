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14.08.18 09:55 В Красноярске завершился форум ФИСУ





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Форум ФИСУ - это международная площадка, где поднимаются проблемы развития студенческого спорта. Делегаты ФИСУ проводят образовательные сессии, а студенты презентуют свои проекты, направленные на продвижение молодёжных соревнований. "Мы предлагаем создать несколько сюжетов, которые отражали бы мифы Красноярска и Сибири в целом. Это может привлечь дополнительных зрителей и добавить престижа не только Красноярску и Универсиаде, но и ФИСУ", - сказал участник форума FISU Джиньянг Зу.



Точкой форума стала церемония закрытия, яркая и запоминающаяся. Здесь были подведены итоги очередного тестового мероприятия, где организаторы смогли проверить сервисы будущих состязаний: транспортное и медицинское сопровождение, аккредитацию, культурную программу, организацию питания и размещения. "Самое главное для нас, что мы показали представителям 50 стран, что Красноярск активно готовится к Универсиаде, это современные спортивные объекты, что Красноярск дружелюбный город и мы ждём всех к нам в гости", - сказал руководитель Дирекции Зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.



"Я считаю, что всё прошло хорошо и гладко. Мне нравятся общежития, волонтёры отработали прекрасно. Все объекты мирового класса", - добавил первый вице-президент FISU Леонц Эдер.



До Универсиады остаётся полгода. 2 марта 2019-го Красноярск примет студенческие игры.



Лакиса из Африки признаётся - сибирский город приятно удивил. "Здесь я впервые и сначала не знала, чего ожидать от города. Но Красноярск оказался очень дружелюбным, здесь добрые люди, всегда готовые помочь и поддержать", - отметила участница форума FISU Лакиса Мери Фэй.Форум ФИСУ - это международная площадка, где поднимаются проблемы развития студенческого спорта. Делегаты ФИСУ проводят образовательные сессии, а студенты презентуют свои проекты, направленные на продвижение молодёжных соревнований. "Мы предлагаем создать несколько сюжетов, которые отражали бы мифы Красноярска и Сибири в целом. Это может привлечь дополнительных зрителей и добавить престижа не только Красноярску и Универсиаде, но и ФИСУ", - сказал участник форума FISU Джиньянг Зу.Точкой форума стала церемония закрытия, яркая и запоминающаяся. Здесь были подведены итоги очередного тестового мероприятия, где организаторы смогли проверить сервисы будущих состязаний: транспортное и медицинское сопровождение, аккредитацию, культурную программу, организацию питания и размещения. "Самое главное для нас, что мы показали представителям 50 стран, что Красноярск активно готовится к Универсиаде, это современные спортивные объекты, что Красноярск дружелюбный город и мы ждём всех к нам в гости", - сказал руководитель Дирекции Зимней Универсиады-2019 Максим Уразов."Я считаю, что всё прошло хорошо и гладко. Мне нравятся общежития, волонтёры отработали прекрасно. Все объекты мирового класса", - добавил первый вице-президент FISU Леонц Эдер.До Универсиады остаётся полгода. 2 марта 2019-го Красноярск примет студенческие игры. Елена АЛИШЕВЕЦ











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