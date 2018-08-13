НОВОСТИ | Общество













13.08.18 15:09 Жители улицы Норильская дышат выбросами асфальтового завода





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Когда покупали здесь квартиры, надеялись, район хорошо проветривается, дышать будут полной грудью. Теперь из собственных окон снимают вот такое видео - густой столб дыма. Производство асфальта здесь идёт полным ходом, "Камазы" только успевают отъезжать. Сотрудники местной котельной без камеры рассказывают - дымит не асфальтовый завод, а сушилка соседнего предприятия. За комментарием мы обратились в краевое министерство экологии. Оказалось, в последние недели сюда несколько раз выезжала спецлаборатория. Руководству асфальтового завода придётся заплатить штраф - около 150 тысяч рублей.



"Мы это предприятие проверяли совместно с прокуратурой. Было установлено превышение по нормативам, по ряду показателей в 30 раз. Если звонки поступать будут, мы придём туда повторно", - сообщила заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.



К слову, нашим видео в министерстве тоже заинтересовались. Асфальтовый завод или сушилка какого-то другого предприятия, обещают разобраться.



На первый взгляд - окраина города, улица Норильская. Но здесь строится новый микрорайон - 16-этажные дома, несколько высоток уже заселено, здесь много молодых семей с маленькими детьми. Люди жалуются на запах гари и битума, потому что через дорогу промзона, и как уверяют жители, здесь каждый день дымят трубы.Когда покупали здесь квартиры, надеялись, район хорошо проветривается, дышать будут полной грудью. Теперь из собственных окон снимают вот такое видео - густой столб дыма. Производство асфальта здесь идёт полным ходом, "Камазы" только успевают отъезжать. Сотрудники местной котельной без камеры рассказывают - дымит не асфальтовый завод, а сушилка соседнего предприятия. За комментарием мы обратились в краевое министерство экологии. Оказалось, в последние недели сюда несколько раз выезжала спецлаборатория. Руководству асфальтового завода придётся заплатить штраф - около 150 тысяч рублей."Мы это предприятие проверяли совместно с прокуратурой. Было установлено превышение по нормативам, по ряду показателей в 30 раз. Если звонки поступать будут, мы придём туда повторно", - сообщила заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.К слову, нашим видео в министерстве тоже заинтересовались. Асфальтовый завод или сушилка какого-то другого предприятия, обещают разобраться. Евгения ПЛОТНИКОВА











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